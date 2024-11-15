تصفيات أمم إفريقيا – موريتانيا تصعب موقفها بالتعادل مع بوتسوانا.. وتنتظر هديتين من مصر

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 17:01

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا

صعب منتخب موريتانيا من موقفه من التأهل لكأس أمم إفريقيا 2025 بالتعادل مع بوتسوانا مساء اليوم الجمعة.

وتعادل منتخب موريتانيا مع مضيفه بوتسوانا إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الخامسة من التصفيات ضمن منافسات الجولة الخامسة في الملعب الوطني.

افتتح منتخب موريتانيا أهداف المباراة عن طريق أبوبكاري كويتا في الدقيقة السابعة.

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وأدرك جيلبرت باروتي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 18.

بتلك النتائج يتصدر منتخب مصر المجموعة بـ12 نقطة يليه بوتسوانا بسبع نقاط ثم موريتانيا بأربع نقاط وأخيرا كاب فيردي بثلاث نقاط.

وينتظر منتخب موريتانيا هديتين من مصر بالفوز مساء اليوم الجمعة على كاب فيردي.

وفي الجولة الأخيرة ينتظر كذلك المنتخب الموريتاني فوز الفراعنة على بوتسوانا.

هذا مع احتياج موريتانيا للفوز في الجولة الأخيرة على كاب فيردي ليتأهل إلى أمم إفريقيا بفارق المواجهات المباشرة مع بوتسوانا حينما يتعادلان في عدد النقاط.

وكان منتخب موريتانا فاز على بوتسوانا في الجولة الأولى بهدف دون رد وتعادل معه إيجابيا لذا فهو يملك أفضلية المواجهات المباشرة.

موريتانيا بوتسوانا تصفيات أمم إفريقيا
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