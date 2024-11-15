مؤتمر أولمو: رودري يستحق الكرة الذهبية.. واللعب كل 3 أيام أمر خطير

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - داني أولمو

تحدث داني أولمو لاعب وسط منتخب إسبانيا وبرشلونة عن ذكرياته في 5 سنوات قضاها مع منتخب إسبانيا، وذلك قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

وقال أولمو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أفضل الكثير من الأشياء، مثل ظهوري الأول ولقبي الأول (دوري الأمم الأوروبية) واليورو. هناك العديد من الذكريات الجيدة، وهناك بعض الذكريات السيئة لكنها ساعدت دائما على التحسن".

وأضاف "أشعر بالأهمية في المنتخب فأنا أحد اللاعبين الذين لعبوا أكبر عدد من المباريات، وأشعر أنني بحالة جيدة لمساعدة الفريق داخل وخارج الملعب".

أخبار متعلقة:
دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا تحسم تأهلها وترسل بلجيكا إلى الملحق دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا تقسو على اليونان بثلاثية.. وهالاند يقود النرويج لاكتساح سلوفينيا نصيحة من مدرب إسبانيا إلى لامين يامال كي يصبح أسطورة

وعن ضيق الوقت بين اليورو ومنافسات دوري الأمم الأوروبية قال: "تمت مناقشة هذه المسألة ويجب أن نعيد النظر فيها قليلا. إنهم يضعون الكثير من المباريات والأمر مبالغ فيه بعض الشيء، بينما الراحة هي الأكثر أهمية".

وأوضح "اللعب كل ثلاثة أيام أمر خطير. ندفع أنفسنا لنكون دائمًا جاهزين بنسبة 100% لكن الجسد له حدود".

وعن فوز رودري زميله في المنتخب ونجم مانشستر سيتي بالكرة الذهبية على حساب فينيسيوس جونيور قال: "رودري يستحق الكرة الذهبية، كان من العدل أن يفوز بها".

وأخيرا عن مرور عامين بلا هزيمة مع منتخب إسبانيا قال: "لم أكن أعرف هذه المعلومة. هذا جيد ويحفزني على الاستمرار. نتعامل مع كل مباراة بنفس الطريقة وبنفس العقلية والطموح. لدينا مباراتان متبقيتان في دوري الأمم ونريد الفوز بهما".

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الرابعة في التصنيف الأول لدوري الأمم، برصيد 10 نقاط، وحسم تأهله لربع النهائي.

بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني بـ 7 نقاط، ويليه صربيا بـ 4 نقاط ثم سويسرا بنقطة وحيدة.

داني أولمو برشلونة إسبانيا منتخب إسبانيا دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
ريليفو: مبابي هو الحل وليس الأزمة.. وهذا هو الدور الذي يطلبه أنشيلوتي آس: ريال مدريد يحسم موقفه من ضم فيرتز وكيميتش ريليفو: عائق كبير يقف أمام انتقال لابورت إلى ريال مدريد تقرير - ريال مدريد ينافس برشلونة لإنقاذ خط دفاعه ماركا: ألابا يعود لصفوف ريال مدريد ديسمبر المقبل تيباس لـ في الجول: اللاعب المصري مناسب للدوري الإسباني.. وموقف صلاح ومرموش من الانتقال إليه ماركا: مدافع ريال مدريد قد يعود أسرع من المتوقع ويشارك أمام ليفربول لابورت يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضمه في الصيف
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - فيني عاد مجددا فأهدر.. فنزويلا تحقق تعادلا تاريخيا أمام البرازيل ساعة | أمريكا
ريليفو: مبابي هو الحل وليس الأزمة.. وهذا هو الدور الذي يطلبه أنشيلوتي ساعة | الدوري الإسباني
آس: ريال مدريد يحسم موقفه من ضم فيرتز وكيميتش ساعة | الدوري الإسباني
ريليفو: عائق كبير يقف أمام انتقال لابورت إلى ريال مدريد ساعة | ميركاتو
تقرير - ريال مدريد ينافس برشلونة لإنقاذ خط دفاعه ساعة | الدوري الإسباني
وكيل لاعبين: جوميز رفض بلعيد وفضل بنتايك على جوناثان.. ومدرب البرازيل رحب بتدريب الزمالك ولكن ساعة | الكرة المصرية
مدرب إسبانيا يكشف سبب استدعاء كوبارسي وتجاهل إنيجو مارتينيز ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أولمو: رودري يستحق الكرة الذهبية.. واللعب كل 3 أيام أمر خطير ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة 3 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 4 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا