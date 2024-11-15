مؤتمر أولمو: رودري يستحق الكرة الذهبية.. واللعب كل 3 أيام أمر خطير

تحدث داني أولمو لاعب وسط منتخب إسبانيا وبرشلونة عن ذكرياته في 5 سنوات قضاها مع منتخب إسبانيا، وذلك قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

وقال أولمو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أفضل الكثير من الأشياء، مثل ظهوري الأول ولقبي الأول (دوري الأمم الأوروبية) واليورو. هناك العديد من الذكريات الجيدة، وهناك بعض الذكريات السيئة لكنها ساعدت دائما على التحسن".

وأضاف "أشعر بالأهمية في المنتخب فأنا أحد اللاعبين الذين لعبوا أكبر عدد من المباريات، وأشعر أنني بحالة جيدة لمساعدة الفريق داخل وخارج الملعب".

وعن ضيق الوقت بين اليورو ومنافسات دوري الأمم الأوروبية قال: "تمت مناقشة هذه المسألة ويجب أن نعيد النظر فيها قليلا. إنهم يضعون الكثير من المباريات والأمر مبالغ فيه بعض الشيء، بينما الراحة هي الأكثر أهمية".

وأوضح "اللعب كل ثلاثة أيام أمر خطير. ندفع أنفسنا لنكون دائمًا جاهزين بنسبة 100% لكن الجسد له حدود".

وعن فوز رودري زميله في المنتخب ونجم مانشستر سيتي بالكرة الذهبية على حساب فينيسيوس جونيور قال: "رودري يستحق الكرة الذهبية، كان من العدل أن يفوز بها".

وأخيرا عن مرور عامين بلا هزيمة مع منتخب إسبانيا قال: "لم أكن أعرف هذه المعلومة. هذا جيد ويحفزني على الاستمرار. نتعامل مع كل مباراة بنفس الطريقة وبنفس العقلية والطموح. لدينا مباراتان متبقيتان في دوري الأمم ونريد الفوز بهما".

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الرابعة في التصنيف الأول لدوري الأمم، برصيد 10 نقاط، وحسم تأهله لربع النهائي.

بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني بـ 7 نقاط، ويليه صربيا بـ 4 نقاط ثم سويسرا بنقطة وحيدة.