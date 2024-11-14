سكاي: توتنام يتحرك لتجديد عقد سون

بدأ توتنام التحرك من أجل تجديد عقد نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

ويمتد تعاقد سون هيونج مين الحالي مع توتنام حتى صيف 2025.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن توتنام بدأ عملية تفعيل عقد سون حتى صيف 2026.

وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي يحاول قطع الطريق على الأندية السعودية التي ترغب في ضم النجم الكوري بداية من الموسم المقبل.

سون كان أحد خيارات اتحاد جدة خلال الصيف الماضي لكنه فضل البقاء بالدوري الإنجليزي.

ويلعب سون في صفوف توتنام منذ صيف 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وخاض الجناح صاحب الـ 32 عاما 419 مباراة مع توتنام وسجل 164 هدفا وصنع 87 آخرين.

وعلى المستوى الدولي لعب سون 130 مباراة بقميص منتخب كوريا الجنوبية وسجل 50 هدفا.