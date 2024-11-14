تصفيات أمم إفريقيا - أوسيمين يحافظ على أمال ليبيا في التأهل بتعادل قاتل مع بنين

أبقى منتخب نيجيريا على حظوظ ليبيا في التأهل لـ نهائيات أمم إفريقيا 2025 بفرض التعادل على بنين بنتيجة 1-1.

المباراة التي أقيمت في العاصمة الإيفوارية أبيدجان انتهت بالتعادل لتُحسم البطاقة الأخيرة يوم الإثنين المقبل.

منتخب ليبيا انتصر في وقت سابق من اليوم الخميس على رواندا بهدف دون رد قاد نيجيريا بشكل رسمي لحجز بطاقة التأهل.

فوز بنين كان يعني تأهلها رفقة نيجيريا بشكل نهائي قبل الجولة الأخيرة لكن التعادل آجل حسم بطاقة التأهل الثانية في المجموعة.

FT in Abidjan. Benin 1–1 Nigeria| See you in Morocco and thank you all for your support #SoarSuperEagles pic.twitter.com/kdm75RfX7X — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) November 14, 2024

تقدم محمد تيجاني لبنين في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وخطف فيكتور أوسيمين التعادل في الدقيقة 81 من صناعة موسيس سيمون.

وبذلك ضمن منتخب نيجيريا الصدارة برصيد 11 نقطة فيما ظل منتخب بنين ثانيا برصيد 7 نقاط.

وظل منتخب رواندا ثالثا برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل منتخب ليبيا الترتيب برصيد 4 نقاط.

وفي يوم الإثنين المقبل سيلتقي منتخب ليبيا مع بنين في ملعب شهداء بنينا في بنغازي لحسم بطاقة التأهل.

فوز ليبيا يعني التأهل مباشرة بشرط ألا تفوز رواندا على نيجيريا.

فيما يعني فوز بنين أو التعادل مع ليبيا التأهل للنهائيات دون النظر لنتيجة رواندا ضد نيجيريا بسبب تفوقها في المواجهات المباشرة.

بوركينا فاسو × السنغال

وضمن منتخب السنغال تصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة بفضل الفوز خارج القواعد على بوركينا فاسو.

هدف اللقاء الوحيد سجله حبيب ديارا في آخر 10 دقائق من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد السنغال لـ 13 نقطة في الصدارة، بينما ظل منتخب بوركينا ثانيا برصيد 10 نقاط وكلاهما وضع قدميه في النهائيات منذ الشهر الماضي.

فيما تعادل بوروندي مع مالاوي سلبيا بدون أهداف ليظل الأول ثالثا في الترتيب برصيد 4 نقاط فيما تتذيل مالاوي الترتيب بنقطة أولى بعد 4 هزائم متتالية.