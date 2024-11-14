انتهت تصفيات كأس العالم - فنزويلا (1)-(1) البرازيل.. تعادل لم يحدث من قبل

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 23:03

كتب : FilGoal

إيجور جيسوس - البرازيل - فنزويلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فنزويلا ضد البرازيل في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان في ملعب مونيمونتال دي ماتورين معقل فنزويلا والذي يتسع لما يفوق 51 ألف متفرج.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 10 مباريات بفارق الأهداف عن أوروجواي صاحبة المركز الثالث.

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فيما يحتل منتخب فنزويلا المركز الثامن برصيد 11 نقطة ودون فوز في آخر 6 جولات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هـنـــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 90: بطاقة حمراء لألسكندر جونزاليس بعد ضرب فينيسيوس بدون كرة

ق 62: فيني يهدر ركلة الجزاء.. الحارس يتصدى ومتابعة صاحب القميص رقم 7 تمر بجوار القائم

ق 60: ركلة جزاء لفينيسيوس جونيور بعد تعرضه للعرقلة من الحارس

ق 46: جووووول البديل يسجل تاليسكو سيجوفيا التعادل مباشرة بعد مشاركته في بداية الشوط الثاني من اللمسة الأولى بتسديدة قوية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: روندون يتسلم كرة داخل منطقة الجزاء ويسدد على الطائر كرة في منتصف المرمى في يد إيدرسون

ق 42: جوووول رافينيا يسجل من ركلة حرة مباشرة الهدف الأول في اللقاء

ق 40: سافينيو يراوغ الحارس ويسدد كرة يبعدها المدافع قبل أن تسكن الشباك.

ق 29: تمريرة خاطئة من إيدرسون تصل لروندون المنفرد الذي سدد كرة لكن أيدرسون تألق وتصدى لكرته

ق 22: تصويبة صاروخية من جيرسون يبعدها رومو لركنية

ق 14: تمريرة خاطئة من الدفاع تصل لموريلو المنفرد لكن إيدرسون يتدخل في الوقت المناسب

ق 7: فيني يراوغ الحارس ويمرر لرافينيا الذي سدد كرة علت العارضة

بداية اللقاء

تصفيات كأس العالم البرازيل فنزويلا
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