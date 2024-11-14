انتهت تصفيات كأس العالم - فنزويلا (1)-(1) البرازيل.. تعادل لم يحدث من قبل
الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 23:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فنزويلا ضد البرازيل في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026.
ويلتقي المنتخبان في ملعب مونيمونتال دي ماتورين معقل فنزويلا والذي يتسع لما يفوق 51 ألف متفرج.
ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 10 مباريات بفارق الأهداف عن أوروجواي صاحبة المركز الثالث.
فيما يحتل منتخب فنزويلا المركز الثامن برصيد 11 نقطة ودون فوز في آخر 6 جولات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هـنـــــــــــــــــــــــــا.
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نهاية اللقاء
ق 90: بطاقة حمراء لألسكندر جونزاليس بعد ضرب فينيسيوس بدون كرة
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رومو يتصدى لتسديدة فينيسيوس من علامة الجزاء🧤#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #فنزويلا_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/RWpmTpSz7z— SSC (@ssc_sports) November 14, 2024
ق 62: فيني يهدر ركلة الجزاء.. الحارس يتصدى ومتابعة صاحب القميص رقم 7 تمر بجوار القائم
ق 60: ركلة جزاء لفينيسيوس جونيور بعد تعرضه للعرقلة من الحارس
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سيغوفيا يدرك التعادل لفنزويلا من تسديدة قوية ⚽— SSC (@ssc_sports) November 14, 2024
فنزويلا 1 × 1 البرازيل #تصفيات_أمريكا_الجنوبية #فنزويلا_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/LiMW8M3GCX
ق 46: جووووول البديل يسجل تاليسكو سيجوفيا التعادل مباشرة بعد مشاركته في بداية الشوط الثاني من اللمسة الأولى بتسديدة قوية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: روندون يتسلم كرة داخل منطقة الجزاء ويسدد على الطائر كرة في منتصف المرمى في يد إيدرسون
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رافينيا يسجل أول أهداف البرازيل من تسديدة قوية 🚀⚽#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #فنزويلا_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/YtJAR01mSw— SSC (@ssc_sports) November 14, 2024
ق 42: جوووول رافينيا يسجل من ركلة حرة مباشرة الهدف الأول في اللقاء
ق 40: سافينيو يراوغ الحارس ويسدد كرة يبعدها المدافع قبل أن تسكن الشباك.
ق 29: تمريرة خاطئة من إيدرسون تصل لروندون المنفرد الذي سدد كرة لكن أيدرسون تألق وتصدى لكرته
قذيفة من جيرسون 😨 .. يتصدى لها رومو🧤#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #فنزويلا_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/l0yJia7adL— SSC (@ssc_sports) November 14, 2024
ق 22: تصويبة صاروخية من جيرسون يبعدها رومو لركنية
مورايس يتصدى لتسديدة موريلو 🧤#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #فنزويلا_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/U4YZjagx03— SSC (@ssc_sports) November 14, 2024
ق 14: تمريرة خاطئة من الدفاع تصل لموريلو المنفرد لكن إيدرسون يتدخل في الوقت المناسب
ق 7: فيني يراوغ الحارس ويمرر لرافينيا الذي سدد كرة علت العارضة
بداية اللقاء