تصفيات أمم إفريقيا – انتصار ليبيا على رواندا يمنح نيجيريا بطاقة التأهل

قاد انتصر منتخب ليبيا على رواندا بنتيجة 1-0 في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا لتأهل نيجيريا للنهائيات في 2025.

وتقام النسخة المقبلة من أمم إفريقيا في المغرب بنهاية عام 2025.

وحقق منتخب ليبيا الفوز بفضل هدف فهد سعد في الدقيقة 84 أمام رواندا في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الرواندية كيجالي.

الفوز الأول لليبيا في التصفيات رفع رصيدهم لـ 4 نقاط في المركز الأخير بالترتيب، وأبقى حظوظه في التأهل للجولة الأخيرة.

بينما أوقف رصيد رواندا عند 5 نقاط، بفارق نقطة عن بنين صاحبة المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وبذلك حجز منتخب نيجيريا بطاقة عبوره قبل مواجهة بنين بعد دقائق بفضل حصد 10 نقاط.

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يذكر أن نيجيريا حصدت 3 نقاط اعتبارية من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت قبل مواجهة الفريقين الشهر الماضي. (طالع التفاصيل)

ويتأهل منتخب نيجيريا وصيف النسخة الأخيرة للمرة الرابعة على التوالي والـ 21 في تاريخه.

وينتظر منتخب ليبيا نتيجة مباراة بنين ضد نيجيريا لأن خسارة بنين أو تعادلها في المباراة، يمنح ليبيا فرصة المنافسة على بطاقة التأهل الأخيرة يوم الإثنين المقبل.

وحينها سيأمل منتخب ليبيا عند استضافة بنين على ملعب شهداء بنينا من تحقيق الفوز لأجل خطف بطاقة التأهل.

وأصبح النسور الخضر، المنتخب رقم 15 الذي يحجز بطاقة تأهله لنهائيات أمم إفريقيا في المغرب بعد كل من: المغرب – تونس – الجابون – مصر – الجزائر – غينيا الاستوائية – أنجولا – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون – أوغندا – جنوب إفريقيا – بوركينا فاسو – السنغال.