تصفيات أمم إفريقيا – دون أن تلعب.. الجابون تتأهل بعد فوز ليسوتو على إفريقيا الوسطى

حسم منتخب الجابون تأهله لنهائيات أمم إفريقيا 2025 دون أن يلعب، بعد فوز ليسوتو على إفريقيا الوسطى بهدف دون رد.

وانتصرت ليسوتو على إفريقيا الوسطى بهدف سجله نيو موكاشاني في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد ليسوتو لـ 4 نقاط في المركز الثالث، فيما تراجع منتخب إفريقيا الوسطى للمركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ورغم توقف رصيد الجابون عند 7 نقاط في المركز الثاني إلا أنهم حسموا تأهلهم بالفعل قبل لقاء المغرب.

الحابون تتفوق على ليسوتو في المواجهات المباشرة بتعادل سلبي وفوز بنتيجة 2-0 في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب.

وبذلك انتهت آمال ليسوتو وإفريقيا الوسطى في التأهل، في ظل تأهل المغرب والجابون بالفعل لنهائيات البطولة في 2025.

ووصل عدد المتأهلين للأمم إفريقيا لـ 14 منتخبا هم: المغرب – تونس – الجابون – مصر – الجزائر – غينيا الاستوائية – أنجولا – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون – أوغندا – جنوب إفريقيا – بوركينا فاسو – السنغال.