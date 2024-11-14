تصفيات أمم إفريقيا - العبدي ينقذ مميش ويقود تونس للتأهل بفوز مثير على مدغشقر

تأهل منتخب تونس للمرة الـ 22 في تاريخه لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بفوز مثير على مدغشقر بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من التصفيات.

وانتصر منتخب تونس بنتيجة 3-2 على مدغشقر في المباراة التي أقيمت ببريتوريا في جنوب إفريقيا.

ويتأهل منتخب تونس لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 17 على التوالي إذ لم يغب عن المشاركة في البطولة منذ 1994.

الفوز رفع رصيد نسور قرطاج لـ 10 نقاط في الصدارة بفارق 4 نقاط عن جُزر القُمر و5 عن جامبيا، فيما تذيلت مدغشقر الترتيب برصيد نقطتين.

وجلس حمزة المثلوثي مدافع الزمالك على مقاعد البدلاء ضمن خيارات قيس يعقوبي الأولى لنسور قرطاج عقب توليه المهمة الرسمية خلفا لفوزي البنزرتي.

وصف المباراة

تقدم نسور قرطاج في الدقيقة 6 مبكرا عن طريق حمزة رفيعة الذي سدد كرة أرضية قوية مستفيدا من تصدى الحارس للكرة.

وجاء التعادل بخطأ فادح من أمان الله مميش الحارس الشاب الذي أسقط الكرة بالخطأ في شباكه إثر عرضية من الجهة اليسرى لأصحاب الأرض.

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وفي الدقيقة 39 انفرد سيف الله لطيف وسدد كرة قوية أعاد بها التقدم لتونس من جديد.

لكن تسديدة إبراهيم أمادا الذي ارتطمت بقدم المدافع وغيرت اتجاهها سكنت شباك مميش الذي لم يتحرك لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

يعقوبي أخرج مميش في بداية الشوط الثاني ودفع بأيمن دحمان.

وفي الدقيقة 69 منع القائم رأسية علي العبدي.

وكادت أن تتأزم الأمور في نهاية اللقاء بعد طرد وجدي كشريدة لحصوله على إنذارين في الدقيقة 89.

لكن في الدقيقة 90+3 جاءت الرأسية الأهم للعبدي الذي حوّل عرضية عمر لعيوني مهاجم بيراميدز السابق في الشباك معلنا تأهل تونس قبل جولة على النهاية وتدارك أخطاء حارسه.

ويختتم منتخب تونس مشواره في التصفيات بلقاء جامبيا يوم الإثنين المقبل لحسم صدارة المجموعة.