انتهت شمال إفريقيا تحت 20 عاما.. مصر (1)-(2) المغرب.. خسارة في بداية المشوار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر للشباب ضد المغرب في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما والمؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وتقام البطولة في مصر حيث ستقام المباريات على استاد هيئة قناة السويس.

وكانت تونس قد استهلت مشوار البطولة بالفوز على ليبيا بنتيجة 2-1.

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انتهت.. المغرب ينتصر 2-1

ق 69: هدف ثاني لمنتخب المغرب سجله عثمان النعامة من عرضية فؤاد زهواني تسكن الشباك.

التعااااااااااااااااااادل 🇪🇬💥 محمد سمير يسجل التعادل لمنتخب مصر في مرمى منتخب المغرب #ONTime_Sports pic.twitter.com/xMqmEEeBBx — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 14, 2024

ق 50: جوووووول محمد سمير يسجل التعادل مستغلا ارتباك دفاعي في ركنية لمنتخب المغرب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جووول 🔥💥 سعد الحداد يسجل الهدف الأول لمنتخب المغرب في مرمى منتخب مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/OcaLanKp9p — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 14, 2024

ق 40: هدف أول للمغرب.. عرضية ترتطم بالمدافع ويسددها سعد الحداد في شباك المنتخب المصري

ق 5: مشاركة عبد الرحمن فارس بدلا من سليم طلب في أول تغييري لمنتخب مصر

بداية اللقاء