تصفيات أمم إفريقيا - السودان يسقط برباعية مدوية أمام النيجر.. ويؤجل تأهله للجولة الأخيرة

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 19:54

كتب : FilGoal

النيجر - السودان

حقق منتخب النيجر فوزا كبيرا ومفاجئا على نظيره السوداني بنتيجة 4-0 في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتأجل حسم منتخب السوان لتأهله الرسمي للنهائيات التي ستقام في المغرب للجولة الأخيرة أو بانتظار نتيجة سلبية لغانا.

ويعد ذلك الفوز الأكير للنيجر في تاريخ مواجهاته ضد السودان.

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ولأول مرة يسجل منتخب النيجر 4 أهداف في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي بنتيجة 4-2 في تصفيات كأس العالم 2022.

الفوز الأول للنيجر رفع رصيدها لـ 4 نقاط في المركز الثالث، فيما تراجع منتخب غانا للمركز الأخير برصيد نقطتين قبل لقاء أنجولا الذي حسم الصدارة والتأهل.

فيما توقف رصيد السودان عند 7 نقاط في المركز الثاني، وسيلتقي أنجولا في الجولة الأخيرة.

وبات لمنتخب النيجر فرصة في التأهل إذا انتصر في الجولة الأخيرة على حساب غانا وخسر السودان من أنجولا.

وشارك سيف تيري مهاجم فاركو في اللقاء أساسيا وخرج في الدقيقة 83.

وصف المباراة

تقدم منتخب النيجر أولا بهدف في الدقيقة 6 عن طريق دانيال سواه الذي حوّل عرضية من الجهة اليمنى بلمسة في الشباك.

وفي الدقيقة 29 أضاف يوسف أومارو بتسديدة أرضية صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأضاف سواه في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني استغل حسيني باداماسي تمريرة خاطئة من الدفاع في الدقيقة 51 وعزز النتيجة بهدف رابع.

اللقاء شهد تسديدة وحيدة بين القائمين والعارضة من منتخب السودان الذي تأجل تأهله ليوم الإثنين المقبل.

النيجر السودان تصفيات أمم إفريقيا 2025
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