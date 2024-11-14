انتهت تصفيات إفريقيا - مدغشقر (2)-(3) تونس.. النيجر (4)-(0) السودان.. تأهل نسور قرطاج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي مدغشقر ضد تونس، والنيجر ضد السودان في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويمتلك منتخبا تونس والسودان فرصة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب العام المقبل حال حققا الفوز.

مدغشقر × تونس

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انتهت.. تونس إلى نهائيات أمم إفريقيا

ق 90+3: جووووو قااااتل عرضية تمر من الجميع ورأسية علي العبدي تُسكنها في الشباك

ق 69: القائم يمنع الهدف الثالث لتونسي برأسية علي العبدي

ق 45: خروج أمان الله مميش ونزول أيمن دحمان في تغيير أول لتونس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك تونس بعدما غالطت الحارس.

ق 40: سيف الله لطيف ينفرد ويسجل هدفا لتونس لتصبح النتيجة 2-1

ق 20: هدف التعادل لمدغشقر في شباك تونس بعد خطأ قاتل من أمان الله مميش.

ق 7: جووووول أووووول.. حمزة رفيعة يسجل الأول لتونس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ارتدت من الحارس

بداية اللقاء

يتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن جُزر القُمر ونقطتين عن جامبيا، فيما تحتل مدغشقر المركز الأخير برصيد نقطتين.

الفوز يعني تأهل تونس لأمم إفريقيا، والتعادل أو الخسارة سيشعل صراع المجموعة حتى الجولة الأخيرة.

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النيجر × السودان

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انتهت.. السودان يتأجل تأهله للجولة الأخيرة

ق 49: حسيني باداماسي يسجل الهدف الرابع بتسديدة أرضية على يسار الحارس مستفيدا من تمريرة خاطئة من الدفاع السوداني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جوول الثااالث من علامة الجزاء سجلها دانييال سواه

ق 29: هدف صاروخي للنيجر بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 5: هدف أول للنيجر عن طريق دانييال سواه بعد عرضية من الجهى اليمنى.

بداية اللقاء

يحتل منتخب السودان المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد أنجولا التي ضمنت تأهلها سلفا برصيد 12 نقطة.

الفوز أو التعادل للسودان يعني حجز بطاقة التأهل نظرا لأن غانا تحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فيما تتذيل النيجر الترتيب بنقطة واحدة.