تصفيات أمم إفريقيا – الجزائر تضمن الصدارة.. وجنوب السودان تقود جنوب إفريقيا وأوغندا للتأهل

فرض منتخب الجزائر التعادل السلبي على نظيره غينيا الاستوائية في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2024.

وضمن ثعالب الصحراء بفضل التعادل صدارة المجموعة الخامسة بعدما تأهل سلفا في الشهر الماضي، كما حصد منتخب غينيا الاستوائية التأهل.

ورفع منتخب الجزائر رصيده لـ 13 نقطة، فيما ظل منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وبالتالي أصبح فوز ليبيريا دون أي إضافة إذ ارتفع رصيدهم لـ 4 نقاط في المركز الثالث، فيما تذيلت توجو الترتيب برصيد نقطتين.

وبذلك يشارك منتخب غينيا الاستوائية في أمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه.

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تأهل جنوب إفريقيا

وقاد فوز جنوب السودان الأول ضد الكونغو في المجموعة 11 بالتصفيات الإفريقية لتأهل جنوب إفريقيا وأوغندا مباشرة مواجهتهما المباشرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2 في اللقاء الذي أقيم على استاد جوبا بعاصمة جنوب السودان.

سجل كريستوفر إيباي ثنائية الكونغو فيما سجل إيبون إيزبون ثنائية جنوب السودان.

وفي الدقيقة 84 سجل البديل دانا إيلي هدف فوز جنوب السودان القاتل، بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 82.

الفوز الأول لجنوب السودان رفع رصيدهم لـ 3 نقاط فيما توقف رصيد الكونغو عند 4 نقاط.

وبفضل حصد جنوب إفريقيا 8 نقاط من أول 4 مباريات ضمنت التأهل بعد فوز جنوب السودان.

وسيخوض منتخب جنوب إفريقيا مواجهة على الصدارة مع أوغندا غدا الجمعة وقبل جولة على نهاية التصفيات.

ويعود منتخب أوغندا للمشاركة في أمم إفريقيا بعد غياب في آخر نسختين.

وستكون تلك المشاركة التاسعة لأوغندا.

فيما يتأهل منتخب جنوب إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه والثانية على التوالي.

واحتل الأولاد المركز الثالث في النسخة الماضية، وسبق له حصد اللقب مرة وحيدة في نسخة 1996 بمشاركته الأولى.

وبذلك ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة لـ 12 في نهائيات 2025 بتواجد كل من المغرب وبوركينا فاسو والكاميرون والجزائر والكونغو الديمقراطية والسنغال ومصر وأنجولا وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وأوغندا وجنوب السودان.