تشكيل تونس - ثلاثي هجومي أمام مدغشقر.. والمثلوثي على الدكة

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 17:28

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي تونس أمم إفريقيا

يتواجد حمزة المثلوثي على مقاعد بدلاء منتخب تونس ضد مدغشقر.

ويلتقي الفريقان في الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2025.

وجاء تشكيل تونس:

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حراسة المرمى: أمان الله مميش

الدفاع: علي عبدي -ياسين مرياح – منتصر طالبي – وجدي كشريدة

الوسط: إلياس سخيري – عيسى العيدوني– أنس حاج محمد

الهجوم: حمزة رفيعة – سيف الله لطيف - حازم مستوري

ويتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

ويليه منتخب جزر القمر برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

وياتي منتخب جامبيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

فيما يحل مدغشقر في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

تونس تصفيات أمم إفريقيا حمزة المثلوثي
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