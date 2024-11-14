تشكيل تونس - ثلاثي هجومي أمام مدغشقر.. والمثلوثي على الدكة
الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 17:28
كتب : FilGoal
يتواجد حمزة المثلوثي على مقاعد بدلاء منتخب تونس ضد مدغشقر.
ويلتقي الفريقان في الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2025.
وجاء تشكيل تونس:
حراسة المرمى: أمان الله مميش
الدفاع: علي عبدي -ياسين مرياح – منتصر طالبي – وجدي كشريدة
الوسط: إلياس سخيري – عيسى العيدوني– أنس حاج محمد
الهجوم: حمزة رفيعة – سيف الله لطيف - حازم مستوري
ويتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.
ويليه منتخب جزر القمر برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.
وياتي منتخب جامبيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
فيما يحل مدغشقر في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
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