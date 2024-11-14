مصيلحي: هذا عامي الأخير مع الاتحاد.. وحازم إمام كبش فداء في قضية جدو

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن نهاية مشواره مع النادي.

وقرر مصيلحي أن يكون هذا العام هو الأخير له مع نادي الاتحاد.

وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عبر قناة أون تايم سبورتس: "أطالب جماهير الإسكندرية بدعم الاتحاد والدعاء لي".

وكشف "هذه آخر سنة لي مع نادي الاتحاد وهذا قرار لأسباب كثيرة".

وأوضح مصيلحي "غير صحيح أنني أميل إلى الأهلي أكثر من الزمالك، ويجب أن تعلم جماهير الزمالك الحقيقة سواء في صفقة جدو أو مروان عطية".

أما عن موقف حازم إمام في قضية محمد ناجي جدو أجاب "حازم إمام كان كبش فداء في قضية جدو".

وتابع "الأمر انتهى بصورة ودية بمجرد أن علمت القصة بها حازم إمام لا يمكن أن يتخذ الاتحاد موقفا، وليس هو فقط ولكن أي شخص سيدخل في مشكلة لن نفعل إلا ذلك".

وكشف مصيلحي "تواصلت مع محمود الخطيب في 2014 طلبت منه حضور مئوية نادي الاتحاد، فاقترح عليّ ليس فقط الحضور ولكن لعب ضربة البداية وإذا كانت هناك رغبة في لعبه للمباراة سيفعل ذلك حبا وتقديرا لنادي الاتحاد وجماهيره".

أما عن سبب انتقال مروان عطية للأهلي فأجاب "الزمالك لم يتفق في كل شيء بشأن صفقة مروان عطية، الزمالك عرض 10 مليون مقابل 29 مليون من الأهلي بالإضافة لنسبة 20% من إعادة البيع".

واختتم مصيلحي تصريحاته "محمود الخطيب وعدلي القيعي وأمير توفيق اجتمعوا بي لضم مروان عطية وأبلغتهم أنني سأتواصل مع الزمالك أولا وانتظر ردهم وبالفعل فعلت ذلك والزمالك رفض فانتهى الأمر إلى الأهلي".