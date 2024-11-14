محاميه يكشف لـ في الجول: الصلح بين إمام عاشور وفرد أمن المول

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 13:43

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور - فرد أمن المول التجاري

كشف محمد عثمان محامي إمام عاشور عن تصالح اللاعب مع فرد أمن المول التجاري.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أعلنت قبول استئناف النيابة ضد الحكم ببراءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على فرد أمن مول تجاري.

وقررت المحكمة إلغاء براءة اللاعب مع الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر في حُكم يوم الثلاثاء الماضي.

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وكشف محمد عثمان محامي إمام عاشور لـ FilGoal.com: "تم التصالح بين إمام عاشور وفرد أمن المول التجاري، وجاري اتخاذ الإجراءات الرسمية".

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وكانت المحكمة قد حكمت ببراءة إمام عاشور من القضية مع إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه في وقت سابق.

وكانت صحيفة المصري اليوم قد أشارت في وقت سابق إلى أن موظف أمن بأحد المحلات التجارية قد حرر محضرا ضد إمام عاشور واتهمه بالتعدي عليه بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عدد من الأشخاص تحرشوا بها.

وشارك إمام عاشور مع الأهلي في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم كما شارك في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري.

وأحرز إمام هدفا في فوز الأهلي على العين الإماراتي ببطولة إنتركونتينينتال.

وكان إمام عاشور قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وحقق إمام عاشور مع الأهلي حتى الآن ستة ألقاب آخرهم لقب القارات الثلاث أمام العين الإماراتي.

وخاض إمام 54 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات ونجح في المساهمة بـ 23 هدفا.

إذ نجح إمام في تسجيل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

الأهلي إمام عاشور فرد أمن المول التجاري
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