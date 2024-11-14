انضمام مدافع ليفربول لمنتخب إنجلترا بعد استبعاد تاسع لاعب

انضم جاريل كوانساه مدافع ليفربول إلى صفوف منتخب إنجلترا الأول بعد استبعاد تاسع لاعب من معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

في البداية قرر لي كارسلي المدير الفني لمنتخب إنجلترا استبعاد 8 لاعبين من فريقه، قبل أن يستبعد جاراد برانثويت لاعب إيفرتون.

كوانساه كان في معسكر منتخب إنجلترا للشباب، قبل أن يتلقى الاستدعاء للمنتخب الأول.

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام اليونان يوم 14 نوفمبر، قبل مواجهة أيرلندا يوم 17 من الشهر نفسه.

وجاء قرار لي كارسلي باستبعاد 8 لاعبين لمنحهم الراحة خاصة وأن بهم بعض المصابين.

واستبعد كارسلي كل من: ترينت ألكسندر أرنولد – ليفي كولويل – فيل فودين – جاك جريليش – كول بالمر – آرون رامسديل – ديكلان رايس – بوكايو ساكا.

كما ضم بدلا منهم كل من: مورجان روجرز (أستون فيلا) – جارود بوين (وست هام) – جاراد برانثويت (إيفرتون) – تينو ليفرامنتو (نيوكاسل) جيمس ترافورد (بيرنلي).

وكان ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري ضد برايتون وتم تغييره في الدقائق الأولى من الشوط الأول.

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المستوى الثاني من دوري الأمم بالمجموعة الثانية إلى جانب اليونان، وأيرلندا، وفنلندا.

وجمع منتخب إنجلترا 9 نقاط من 4 مباريات ليحتل المركز الثاني في المجموعة.

بينما يحتل المنتخب اليوناني الصدارة بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات.