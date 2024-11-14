صلاح ينافس على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر

دخل النجم المصري محمد صلاح المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 المقدمة من جلوب سوكر.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 ديسمبر المقبل في الإمارات.

ويتنافس صلاح على الجائزة ضد كل من:

كيليان مبابي

فينيسيوس جونيور

جود بيلينجهام

إيرلينج هالاند

رودري

ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو

لاوتارو مارتينيز

هاري كين

نيكولو باريلا

هاكان تشالهانوجلو

داني كارفاخال

أرتيم دوفبيك

فيل فودين

أنطوان جريزمان

فيكتور جيوكيريس

توني كروس

روبرتو ليفاندوفسكي

رودريجو

كريستيانو رونالدو

بوكايو ساكا

إيميليانو مارتينيز

كول بالمر

داني أولمو

ويليام ساليبا

فيدي فالفيردي

فيتينيا

نيكو ويليامز

فلوريان فيرتز

جرانيت تشاكا

أديمولا لقمان

لامين يامال

ويُنافس الدولي المصري أيضاً في فئة أفضل مهاجم ضد كل من:

أرتيم دوفبيك

فيل فودين

إيرلينج هالاند

هاري كين

لاوتارو مارتينيز

كيليان مبابي

فينيسيوس جونيور

نيكو ويليامز

لامين يامال

إيرلينج هالاند كان قد حصد جائزة أفضل لاعب فى العالم عام 2023 من جلوب سوكر.

وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.