الأهلي ينافس على جائزة أفضل ناد في العالم من جلوب سوكر

يتنافس النادي الأهلي مع نخبة من أندية العالم على جائزة جلوب سوكر لعام 2024، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة يوم الخميس.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة تنافس 12 ناديا على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2024، وهم، الأهلي، العين، أتالانتا، أتلتيكو مينيرو، باير ليفركوزن، بوتافوجو، إنتر ميلان.

بالإضافة إلى مانشستر سيتي، أولمبياكوس، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، سبورتنج لشبونة.

وشهدت القائمة خروج أندية بحجم يوفنتوس وبايرن ميونيخ وأرسنال وليفربول.

مانشستر سيتي هو الفريق المتوج بجائزة جلوب سوكر لعام 2023.

كما ينافس الأهلي على جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط.

ضد الهلال والنصر واتحاد جدة من السعودية والعين الإماراتي.

يذكر أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر سيقام للمرة الـ15.