منتخب السعودية يعلن إصابة سلمان الفرج في الرباط الصليبي

أعلن الحساب الرسمي لمنتخب السعودية تفاصيل إصابة سلمان الفرج قائد الفريق.

سلمان الفرج النادي : نيوم السعودية

ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة أستراليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وكشف منتخب السعودية عن تعرض سلمان الفرج لإصابة في الرباط الصليبي.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة منتخبي أستراليا وأندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء بيان منتخب السعودية كالآتي: "أكدت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لقائد المنتخب سلمان الفرج بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المران الأخير عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي".

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الأسترالي اليوم الخميس.

فيما يواجه الأخضر السعودي نظيره الأندونيسي يوم 19 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب السعودية لمواجهتي أستراليا وأندونيسيا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار، محمد اليامي، عبد الرحمن الصانبي، حامد يوسف

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي - عبدالإله العمري، - علي لاجامي - حسان تمبكتي - مهند الشنقيطي - سعود عبدالحميد

الوسط: سعد الناصر - عبد الإله المالكي - عبد الله الخيبري - مصعب الجوير - سلمان الفرج - محمد كنو - سلطان الغنام - ناصر الدوسري - فيصل الغامدي - أيمن فلاتة - سالم الدوسري

الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الله رديف - مروان الصحفي - فراس البريكان - صالح الشهري.

وتولى رينار قيادة السعودية منذ يوليو 2019 وحتى مارس 2023، وحققا معا الفوز التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر.

ويعود المدرب الفرنسي خلفا للإيطالي روبرتو الذي أقيل لتراجع النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادلت السعودية مع البحرين في الجولة الثالثة للتصفيات، بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد، وهذا التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن منتخب اليابان المتصدر.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.