بعد رحلة طيران 10 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 10:07

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي بعد رحلة طيران استغرقت 10 ساعات.

ويحل منتخب مصر ضيفا على كاب فيردي مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويترأس بعثة منتخب مصر حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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وكان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى أمم إفريقيا بعد حصد العلامة الكاملة في أول أربع جولات.

وأعلن منتخب مصر بقيادة حسام حسن عدم سفر الثلاثي عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" ومروان عطية إلى كاب فيردي.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر إراحة الثلاثي من رحلة كاب فيردي، على أن يعود للمشاركة في مواجهة بوتسوانا المقبلة.

ويغيب بالفعل الثنائي مروان عطية لاعب الأهلي وتريزيجيه لاعب الريان القطري عن المباراة بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثاني في التصفيات.

وبالإضافة إلى الثنائي السابق قرر حسام حسن إراحة عمر مرموش نجم إينتراخت فرانكفورت من المباراة.

ويلعب منتخب مصر الجمعة ضد كاب فيردي، وتقام المباراة على ملعب من العشب الصناعي.

ثم يلعب ضد بوتسوانا يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر التي اختاراها حسام حسن كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفي شوبير (الأهلي).

الدفاع: أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة (سموحة) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد عيد (المصري) - عمر كمال (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - محمود صابر (سموحة) - مروان عطية (الأهلي) - نبيل عماد (الزمالك) - ناصر ماهر (الزمالك).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الريان القطري) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن حسام حسن قرر استبعاد محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بعدما تعرض للإصابة مع فريقه قبل أيام.

كذلك استبعاد ثنائي دفاع الأهلي رامي ربيعة وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمد هاني المصاب منذ أكثر من شهر.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك المصاب منذ مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري.

وأخيرا خالد صبحي مدافع المصري الذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر في التوقف الدولي في شهر أكتوبر الماضي.

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