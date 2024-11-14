مواعيد مباريات الخميس 14 نوفمبر 2024.. تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم لآسيا

يشهد اليوم الخميس الموافق 14 من شهر نوفمبر 2024 عددا من المباريات لمختلف المنتخبات في فترة التوقف الدولي.

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تصفيات أمم إفريقيا

يستضيف منتخب جنوب السودان نظيره الكونغو في تمام الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الخامسة.

بينما في نفس التوقيت يحل منتخب الجزائر ضيفا على غينيا الاستوائية ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أما في السادسة مساء فيحل منتخب تونس ضيفا على مدغشقر ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يحل منتخب السودان ضيفا على النيجر ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

كما يحل منتخب ليبيا ضيفا على رواندا في السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

وفي التاسعة مساء يحل منتخب السنغال ضيفا على بوركينا فاسو، بينما يستضيف منتخب بنين نظيره نيجيريا.

تصفيات آسيا - كأس العالم

يحل منتخب السعودية ضيفا على أستراليا في الحادية عشر و10 دقائق صباحا، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما تستضيف الكويت منتخب كوريا الجنوبية في تمام الرابعة عصرا وتذاع عبر نفس القناة.

أما البحرين فتستضيف الصين في الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وفي لقاء عربي خالص تستضيف عمان منتخب فلسطين في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

أما منتخب الإمارات فيستضيف قيرغيزستان في السادسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

وفي نفس التوقيت يستضيف منتخب قطر نظيره أوزبكستان ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وأخيرا يستضيف منتخب العراق نظيره الأردني في السادسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

تصفيات أمريكا الجنوبية - كأس العالم

يحل منتخب البرازيل ضيفا على فنزويلا في تمام الحادية عشر مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

بينما يحل منتخب الأرجنتين ضيفا على باراجواي في الواحدة والنصف فجرا.

وأخيرا تستضيف الإكوادور منتخب بوليفيا في الثانية فجرا.

دوري الأمم الأوروبية

يحل منتخب إيطاليا ضيفا على بلجيكا ضمن منافسات المستوى الأولى في العاشرة إلا ربع مساء، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يواجه منتخب فرنسا فريق الكيان الصهيوني في نفس التوقيت.

أما في المستوى الثاني فيحل منتخب إنجلترا ضيفا على اليونان في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بطولة شمال إفريقيا - تحت 20 عاما

يلعب منتخب مصر أمام المغرب في الجولة الافتتاحية في تمام الثامنة مساء.

ويسبقه مواجهة بين ليبيا ومنتخب تونس في تمام الخامسة مساء.

وتقام المباراتان على استاد هيئة قناة السويس وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

دوري المحترفين المصري

تنطلق منافسات الجولة السابعة من المسابقة، ويلعب السكة الحديد مودرن أمام أبو قير للأسمدة في الثانية والنصف عصرا.

بينما يحل فريق المنصورة ضيفا على سبورتنج، ويحل وادي دجلة على القناة في نفس التوقيت.

وأيضا يستضيف فريق بلدية المحلة نظيره منتخب السويس، بينما يحل فريق طنطا ضيفا على الترسانة في الخامسة مساء.