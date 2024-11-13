لاجازيتا ديلو سبورت: لتعويض بن ناصر ميلان مهتم بضم لاعب المغرب الشاب

دخل المغربي رضا بلحيان لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي دائرة اهتمام ميلان لضمه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

رضا بلحيان النادي : هيلاس فيرونا ميلان

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن اهتمام ميلان بضم بلحيان لتعويض الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وأصيب بن ناصر بقطع على مستوى أربطة الساق اليمنى خلال تواجده بمعسكر منتخب الجزائر في سبتمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ميلان قد حدد البدائل التي يرغب في التعاقد مع أحدهم في يناير المقبل.

ويعتبر المغربي رضا بلحيان أبرز المرشحين للانضمام إلى فريق ميلان.

وكان قد تم استدعاء بلحيان إلى قائمة منتخب المغرب الجارية لمواجهتي الجابون وليسوتو لتعويض غياب أمير ريتشاردسون.

ولعب بلحيان 11 مباراة مع فيرونا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وساهم بلحيان في هدفين بعد صناعتهما في الدوري الإيطالي.

وانتقل بلحيان -20 عاما- إلى صفوف فيرونا قادما من نيس الفرنسي في يناير الماضي.

ويشغل بلحيان مركز الوسط المدافع وسبق له خوض مباراة دولية واحدة أمام إفريقيا الوسطى.