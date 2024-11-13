في الجول يكشف غيابات الزمالك في ودية النصر الليبي

غادرت بعثة فريق الزمالك على متن طائرة خاصة، متجهة إلى ليبيا استعداداً لخوض مباراة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة النصر الودية المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين.

ويترأس أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة بعثة الفريق الأبيض المتجهة إلى ليبيا.

ويغيب عن فريق الزمالك مجموعة من العناصر الأساسية لأسباب مختلفة.

ويكشف FilGoal.com غيابات الزمالك عن مباراة النصر الليبي كالتالي:

محمد عواد وناصر ماهر وحسام عبد المجيد ونبيل عماد ومحمد شحاتة وعمر فرج وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

بينما يغيب محمود حمدي الونش، بسبب إجراء وقائي خوفا من تجدد الإصابة في ظل إقامة المباراة على ملعب نجيل صناعي.

ويغيب أحمد زيزو بسبب التأهيل من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

فيما فضل الجهاز الفني إراحة عمر جابر المصاب بإجهاد عضلي، وكذلك محمد حمدي الذي يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.