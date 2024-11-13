ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 20:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

لا تزال مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح من أجل تجديد تعاقده سارية لكن يبدو أن هناك فجوة في الأمور التعاقدية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويمكنه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية الموسم المقبل والتوقيع لأي ناد في يناير.

وكشفت صحيفة ذا تايمز أن المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح جارية لكن هناك فجوة تعاقدية بين الطرفين.

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وأشار التقرير إلى أن صلاح يتمسك بالحصول على استمرار حصوله على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأوضح التقرير أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صلاح مستعد للتخلي عن فرصة المنافسة في دوريات قوية لكن الدوري السعودي قد ينتظر ما ستصل إليه مفاوضاته مع ليفربول.

قبل أيام، كشفت تقارير إنجليزية عن ماذا يدور في رأس نادي ليفربول بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وبحسب موقع فوتبول إنسايدر الإنجليزي، فإن ليفربول غير قلق من التقارير التي تفيد بموافقة صلاح على الانتقال لنادي سعودي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن الريدز يعتقدون أن تمديد التعاقد هو الخيار الأول لدي محمد صلاح.

وربطت بعض التقارير صلاح بالانتقال إلى الهلال السعودي لقيادته في كأس العالم للأندية 2025.

فيما ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن صلاح ضمن حسابات برشلونة لضمه في الصيف المقبل.

ويسعى ليفربول حاليا لتجديد تعاقد صلاح رغبة في الحفاظ على اللاعب رفقة كل من ترينت أليكساندر أرنولد وفيرجل فان دايك.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 366 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 221 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

ليفربول محمد صلاح
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