بعد غلق باب الترشح.. موتسيبي المرشح الوحيد لمنصب رئيس كاف

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي

بات باتريس موتسيبي المرشح الوحيد على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن في 25 أكتوبر الماضي، ترشحه لنفس المنصب في انتخابات عام 2025.

وذكر "كاف" في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي وقتها ما يلي:

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"بناء على طلب العديد من رؤساء الاتحادات الأعضاء في كاف، ورؤساء الاتحادات الإقليمية وحملة الأسهم الرئيسيين، وافق باتريس موتسيبي رئيس كاف أخيرا على الترشح في الانتخابات الرئاسية للاتحاد المقرر إقامتها في مارس 2025".

وتم غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد الإفريقي مساء أمس الثلاثاء، ولم يترشح لمنصب الرئيس سوى باتريس موتسيبي.

ويشغل موتسيبي منصبه كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ عام 2021.

وتقام الانتخابات في القاهرة يوم 12 مارس 2025.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قررت إلغاء الحد الأقصى للعمر من أجل الترشح لمنصب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي، والذي كان محددا بـ 70 عاما.

وجاءت قرارات الجمعية العمومية كالأتي:

تعديل لائحة النظام الأساسي وإلغاء تحديد سن الترشيح لرئاسة كاف أو عضوية المكتب التنفيذي

إلغاء بنود الترشح لمجلس فيفا بالمناطق الجغرافية بناءً على معيار اللغة

المصادقة على الزيادة السنوية لمخصصات نواب رئيس الكاف وأعضاء المكتب التنفيذي واتحادات المناطق ومستشاري رئيس الاتحاد ورؤساء الاتحادات الرياضية الأعضاء ورئيس اتحاد الأندية الإفريقية.

يذكر أن الفقرة رقم 9 من المادة بلائحة النظام الأساسي لكاف كانت خاصة بحد بلوغ 70 عاما للترشح لمنصب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي.

وتحدد موعد انتخابات كاف يوم 12 مارس المقبل بالقاهرة.

ستجرى الانتخابات للمناصب التالية:

رئيس كاف

أعضاء المكتب التنفيذي لكاف

الأعضاء الأفارقة بالمكتب التنفيذي لفيفا

كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موتسيبي
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