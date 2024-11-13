"للاستمتاع باليوم التاريخي".. رئيس النصر الليبي يشتري تذاكر مباراة الزمالك كاملة

قام عبد الرحمن الزيد رئيس نادي النصر الليبي بشراء تذاكر مباراة فريقه ضد الزمالك في اعتزال خالد حسين.

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر الليبي وديا يوم الجمعة للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين.

وقال نادي النصر الليبي عبر صفحته على فيسبوك: "قام رئيس النادي عبدالرحمن زيد بشراء تذاكر مباراة اعتزال رمز الوفاء أمام الزمالك دعماً للجماهير النصراوية للاستمتاع بهذا اليوم التاريخي".

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.