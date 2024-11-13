ديلي ميل: بينتانكور معرض للإيقاف 7 مباريات بسبب عبارات عنصرية ضد سون

كشفت صحيفة ديلي الميل عن اقتراب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من معاقبة رودريجو بينتانكور لاعب توتنام.

رودريجو بينتانكور النادي : توتنام هوتسبر

وفقا لديلي ميل فإن بينتانكور سيتم إيقافه لمدة 7 مباريات بسبب عبارات عنصرية ضد زميله بالفريق هيونج مين سون.

القصة حدثت بشهر يونيو الماضي عندما سأل أحمد المراسلين من بينتانكور الحصول على قميص سون.

ورد سون على الصحفي بأن بإمكانه جلب قميص أحد أقاربه لأن جميعها يشبهون بعضهم.

بينتانكور كان قد خرج واعتذر على المزحة السيئة تجاه سون والذي بدوره قام بقبول اعتذاره.

وعلى الرغم من قبول سون للاعتذار إلا أن الاتحاد الإنجليزي يرى أن اللاعب قد خرق قواعده بالعبارات العنصرية ولذلك عقوبته واجبة.

الأوروجوياني صاحب الـ 27 عاما شارك مع توتنام منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة خلالهم سجل هدفا وصنع آخر.