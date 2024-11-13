ديلي ميل: بينتانكور معرض للإيقاف 7 مباريات بسبب عبارات عنصرية ضد سون
الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 18:41
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ديلي الميل عن اقتراب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من معاقبة رودريجو بينتانكور لاعب توتنام.
رودريجو بينتانكور
النادي : توتنام هوتسبر
وفقا لديلي ميل فإن بينتانكور سيتم إيقافه لمدة 7 مباريات بسبب عبارات عنصرية ضد زميله بالفريق هيونج مين سون.
القصة حدثت بشهر يونيو الماضي عندما سأل أحمد المراسلين من بينتانكور الحصول على قميص سون.
ورد سون على الصحفي بأن بإمكانه جلب قميص أحد أقاربه لأن جميعها يشبهون بعضهم.
بينتانكور كان قد خرج واعتذر على المزحة السيئة تجاه سون والذي بدوره قام بقبول اعتذاره.
وعلى الرغم من قبول سون للاعتذار إلا أن الاتحاد الإنجليزي يرى أن اللاعب قد خرق قواعده بالعبارات العنصرية ولذلك عقوبته واجبة.
الأوروجوياني صاحب الـ 27 عاما شارك مع توتنام منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة خلالهم سجل هدفا وصنع آخر.
نرشح لكم
ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول برونو فيرنانديز ينقذ راكبا في طائرة من الموت بيلد: مع بدء المحادثات بـ 60 مليون يورو.. مرموش يريد الانتقال إلى ليفربول صلاح يتحدث عن نصيحة فينجر وأسلوب سلوت وطموحاته هذا الموسم مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد عام ونصف من الغياب للعيش في مملكة الفايكنج.. سولشاير يقرر الابتعاد عن التدريب ميرور: الاتحاد الأوروبي يقرر إيقاف الحكم الإنجليزي كوت بعد الفيديو المسيء رائعة جاكبو تهزم صلاح نحو جائزة أجمل أهداف ليفربول في أكتوبر