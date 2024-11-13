ناصر منسي: سجلت أمام أفضل فريق في إفريقيا.. وهذه حقيقة خلافي مع شيكابالا

كشف ناصر منسي مهاجم الزمالك حقيقة خلافه مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق.

ناصر منسي النادي : الزمالك الزمالك

وترددت أنباء عن نشوب خلاف بين منسي وشيكابالا خلال مباراة الزمالك أمام سموحة.

وقال ناصر منسي عبر قناة الزمالك: "الخلاف مع شيكابالا؟ إنه بمثابة أخي ولا يوجد بيننا أي خلافات. أعتبره أسطورة من أساطير الكرة المصرية".

وأضاف "حصلت على دفعة معنوية قوية بعد مباراة السوبر الإفريقي. كنت سعيدا للغاية بالتسجيل في مباراة مثل هذه وأمام الأهلي أفضل فريق في إفريقيا".

وسجل ناصر منسي هدف التعادل للزمالك في شباك الأهلي بنهائي السوبر الإفريقي بيمهد طريق فريقه للفوز باللقب بركلات الترجيح.

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وواصل"جوميز مدرب رائع وحديثه الدائم معي يمنحني الثقة في المباريات. المدرب عندما يجيد التعامل النفسي يصنع الفارق مع أي لاعب".

وأتم "كامل تركيزي خلال الفارة الحالية على تقديم أداء جيد ومواصلة البداية الجيدة في مسابقة الدوري".

وسجل منسي هدفين في الجولتين الأولى (البنك الأهلي) والثانية (سموحة) ليساعد الزمالك في حصد 6 نقاط كاملة.