صلاح يتحدث عن نصيحة فينجر وأسلوب سلوت وطموحاته هذا الموسم

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن الكثير من الأشياء في أحدث ظهور إعلامي له، وشدد على أن يعيش أفضل لحظاته مع الريدز.

ويتألق صلاح بشكل ملفت مع ليفربول هذا الموسم، إذ وصل رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف، بينما صنع 10.

كل ما يلي على لسان صلاح في تصريحات لبرنامج Reds Roundtable بقناة ناديه:

"قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 تدربت طوال الأسبوع على تسديد ركلات الجزاء في زاوية. ثم ركضت وقبل أن أسدد الكرة غيرت رأيي، شعرت بالاستياء وقتها. يتنابني هذا الشعور في كل مرة أرى فيها اللقطة، أقول لنفسي (لماذا غيرت رأيي؟)".

"لأنك في بعض الأحيان عندما تتخذ قرارا وتتدرب جيدا، وتفشل، لا تشعر بالاستياء حيال ذلك. تقول لنفسك لقد فعلت كل ما بوسعي ولم يحالفني الحظ".

"لكن عندما تغير رأيك في نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون الأمر بمثابة ضغط كبير، لكي أكون منصفا، لقد تمكنت من الحفاظ على هدوئي وقلت، (فقط سدد الكرة داخل المرمى وهذا كل شيء)".

"الشيء الذي أقدره أكثر هو الوقت الذي أذهب فيه كل صباح إلى التدريبات وأرى لاعبي ليفربول ونتشارك لحظات لا تُصدق، وخاصة اللاعبين الكبار في الفريق، لأنه عندما غادر روبرتو فيرمينو، أدركنا أن أي لاعب سيغادر يوما ما".

"أنا مؤمن بشدة بممارسة التأمل. تجعلك تفهم عقلك بشكل أفضل وربما تعيش أكثر عندما تكون أكثر هدوءًا وتصبح الأمور أسهل".

"أعتقد أنه عندما تكون أكثر توترا، ستشعر فقط بمزيد من التوتر ويؤثر ذلك على حياتك بطريقة ما. أنا أركز بشدة على عملي. أعرف ما أريده بالضبط وأي شيء يمكن أن يساعدني في تحقيق أهدافي".

"أطفالي يصفوني بالمجنون لأنهم يرونني جالسا في المنزل أفعل هذا. حين يقولون لي ماذا تفعل؟ أخبرهم، أن هذا يجعلك هادئا. ويمكن أن يساعدك حقاً في حياتك الحقيقية".

"لقد طلبت النصيحة من أرسين فينجر من قبل حين حضر إلى مقر تدريباتنا يوما ما، قلت له، ما الفرق بين اللاعب الجيد واللاعب الجيد للغاية؟ قال إن اللاعب الجيد للغاية يركز دائمًا على المباراة. حتى لو لم يكن في أفضل حالاته، عليه أن يبقى في قمة التركيز حتى صافرة النهاية".

"أعلم أن هناك بعض المباريات التي لا أقدم فيها أفضل مستوياتي، لكنني أركز دائما في المباراة حتى النهاية، حدث ذلك في مباريات قليلة".

"يقول لي جوني هايتينجا مساعد أرني سلوت في بعض الأحيان أنني لم ألعب جيدا في هذه المباراة أو تلك، أرد عليه قائلا إنني أجد اللحظة المناسبة للتألق".

"لن ألعب بشكل جيد باستمرار، هذا أمر طبيعي، فنحن بشر. ولكنني أحاول دائمًا إيجاد طريقة ما لإحداث الفارق في المباريات".

"أرني سلوت شخص مباشر للغاية، إنه واضح جدا، إما أسود أو أبيض، وهذا يجعل الأمور سهلة للغاية، لذا يمكنه أن يخبرك بالتعليمات بطريقة لطيفة، وكأنه لا يحتاج إلى وضعها في كأس وتقديمها لك، إنه يقولها مباشرة".

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"أعمل بجد كل يوم من أجل الفوز بكل شيء، أكره فكرة أن ليفربول أضعف الآن. فلدينا مجموعة مميزة من اللاعبين".

"في كل مركز، ستجد لاعب أو 2 من بين أفضل 3 في العالم بهذا المركز. لذلك، لماذا لا نفوز بالبطولات؟".

"هذا النادي يقاتل دائمًا من أجل الفوز بكل شيء".

"أستمتع بكل ثانية من وقتي في ليفربول. أريد فقط أن أنظر إلى الوراء في مسيرتي وأقول (لقد استمتعت بكل شيء)".

"أحببت الطريقة التي لعب بها رونالدو البرازيلي وزين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي. عندما كنت أنظر إليهم كطفل أجدهم دائما يستمتعون بلعبة كرة القدم".

"حين نظرت إليهم عندما كنت صغيرا، تمنيت فقط أن ألعب مباراة واحدة مثلهم أو أن أكون مثلهم يوما ما. لقد كانت لدي فرصة جيدة للعب مع توتي لمدة عامين في روما. تعلمت منه الكثير، لقد كانت فترة لا تصدق".

"أعجبت بكريستيانو رونالدو أيضا عندما بدأت اللعب في أوروبا، حين رأيت الطريقة المجنونة التي يكرس بها حياته لكرة القدم. والطريقة التي يعتني بها بنفسه، أرقامه تتحدث عن نفسها".

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 366 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 221 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.