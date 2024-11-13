قبل السفر إلى كاب فيردي.. منتخب مصر يتدرب على ملعب من العشب الصناعي

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن يخوض الفراعنة المران الأخير قبل السفر إلى كاب فيردي على ملعب من العشب الصناعي.

وخاض منتخب مصر مرانه في تمام الحادية عشر صباحا على ملعب من العشب الصناعي في استاد الدفاع الجوي.

ويطير منتخب مصر إلى كاب فيردي في تمام الرابعة عصرا من مطار القاهرة، وتستغرق الرحلة 10 ساعات.

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ويغيب عن مباراة مصر وكاب فيردي مروان عطية ومحمود حسن "تريزيجه" بسبب الإيقاف.

ويلعب منتخب مصر يوم 15 نوفمبر ضد كاب فيردي، وتقام المباراة على ملعب من العشب الصناعي.

ثم يلعب ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وحجز منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.

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وجاءت قائمة منتخب مصر التي اختاراها حسام حسن كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة (سموحة) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد عيد (المصري) - عمر كمال (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - محمود صابر (سموحة) - مروان عطية (الأهلي) - نبيل عماد (الزمالك) - ناصر ماهر (الزمالك).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الريان القطري) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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