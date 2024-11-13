مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد عام ونصف من الغياب
الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 11:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي مانشستر يونايتد عودة مدافعه تيريل مالاسيا إلى خوض المباريات.
وغاب مالاسيا عن يونايتد الموسم المنقضي بأكمله بسبب إصابته في الركبة.
وشارك اللاعب في مباراة فريق شباب مانشستر يونايتد ضد هدرسفيلد في بطولة الكأس.
وتعرض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لانتكاسة في الموسم الماضي أثناء استعداده للعودة للملاعب مرة أخرى.
وأدت الانتكاسة إلى خضوعه لعملية جراحية جديدة جعلته يعيد كل خطوات الاستشفاء والتأهيل.
وتعود إصابة اللاعب الهولندي إلى يوم 18 يوليو من العام الماضي.
وتسببت الإصابة في غياب مالاسيا لنحو 17 شهرا.
وانتقل مالاسيا إلى يونايتد قادما من فينورد مقابل 15 مليون يورو.
ولعب مالاسيا مع يونايتد 39 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف خلال موسم 2022-2023.
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