تقرير: القبض على رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي بتهمة السرقة والاحتيال

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 11:51

كتب : FilGoal

داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي

كشفت صحيفة "تايمز" الجنوب إفريقية أنه تم القبض على داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن أمر القبض على جوردان واعتقاله صدرت صباح اليوم الأربعاء.

ويواجه جوردان اتهامات أنه استخدم اتحاد الكرة الجنوب إفريقي لتحقيق مكاسب مالية شخصية خلال الفترة من 2014 وحتى 2018.

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وأوضحت الصحيفة أن المبالغ المتهم جوردان بالحصول عليه تبلغ قيمتها 1.3 مليون راند جنوب إفريقي.

وبدوره تقدم جوردان بأوراق وطلب إلى المحكمة العليا في جنوب إفريقيا لمنع اعتقاله والقبض عليه.

ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى أقواله في القضية غدا الخميس أمام المحكمة، ومن ثم يتم الحكم عليه.

داني جوردان هو صاحب إنجاز استضافة جنوب إفريقيا لكأس العالم 2010 وكان المسؤول عن ملف استضافة البطولة، وأيضا الرئيس التنفيذي للبطولة وقت إقامتها.

كذلك هو عضو مجلس التسويق والتليفزيون في الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 1998.

داني جوردان الاتحاد الجنوب إفريقي جنوب إفريقيا
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