دوري NBA – كيري يتألق ويقود جولدن ستيت لفوز مثير على دالاس في ليلة عودة كلاي

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

ستيفن كيري

قاد ستيفن كيري فريقه جولدن ستيت واريورز لفوز مثير على ضيفه دالاس مافريكس ضمن منافسات القسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وشهدت المباراة عودة كلاي تومسون نجم جولدن ستيت السابق لملعب فريقه من جديد بعدما رحل عنه بداية الموسم الجاري وانضم لصفوف دالاس.

وبعد مسيرة استمرت 13 عاما مع جولدن ستيت رحل كلاي تومسون عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

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وتألق ستيفن كيري في المباراة وسجل 37 نقطة منها 5 ثلاثيات، ليقود جولدن ستيت للفوز بنتيجة 120-117.

بينما سجل كلاي تومسون 22 نقطة لفريقه دالاس منها 6 ثلاثيات.

وتدخل المباراة أيضا من بطولة كأس الإمارات وهي التي تعادل بطولات الكأس في كرة القدم، ولكن في دوري NBA.

وفي مباراة أخرى حقق أتالانتا هوكس فوزا مثيرا على بوسطن سيلتيكس بنتيجة 117-116، رغم غياب نجوم أتالانتا الأول تراي يونج عن المواجهة.

وحقق نيويورك نيكس الفوز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بنتيجة 111-99.

وانتصر فينيكس صنز على يوتا جاز بنتيجة 120-112.

NBA ستيفن كيري كلاي تومسون جولدن ستيت واريورز
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