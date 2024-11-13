عودة تصفيات إفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 11:10

كتب : FilGoal

الكاميرون

تُستكمل اليوم الأربعاء تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2025 في المغرب.

وتُلعب اليوم الأربعاء 3 مباريات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم. وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

ويستعرض معكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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يستضيف منتخب ليبيا نظيره توجو وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

كما يلعب منتخب تشاد ضد سيراليون، وتقام المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويلعب أيضا منتخب ناميبيا ضد الكاميرون وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباريات عبر القنوات المحلية للمنتخبات لعدم حصول القنوات العربية على حقوق بثها.

تعرف على مواعيد المباريات من هنا

مواعيد مباريات اليوم الكاميرون تصفيات أمم إفريقيا
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