كما انفرد في الجول.. أهلي بنغازي الليبي يعلن التعاقد مع مؤمن سليمان

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 00:12

كتب : عمرو نبيل

مؤمن سليمان - أهلي بنغازي الليبي

أتم نادي أهلي بنغازي الليبي إجراءات التعاقد مع مؤمن سليمان لتولي تدريبه.

وكان FilGoal.com قد أشار إلى أن النادي الليبي قد اتفق بشكل مبدئي مع مؤمن سليمان لتولي تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وكتب أهلي بنغازي عبر صفحته على فيسبوك: "ابن الكنانة مدربًا للجزارة.. المصري مؤمن سليمان يُكلف بمهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم القادم".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - اتفاق مبئدي بين أهلي بنغازي ومؤمن سليمان على تدريب الفريق مؤمن سليمان: لأنهي الجدل أنا المسؤول عن خسارة الزمالك لقب إفريقيا.. وكنت ساذجا خبر في الجول - الإسماعيلي يفاضل بين تامر مصطفى ومؤمن سليمان لتولي تدريبه مؤمن سليمان يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندري

وسيتولى سليمان تدريب الفريق خلفا للصربي ديان أرسوف والذي يقود الفريق منذ شهر يوليو الماضي.

ولا يشارك أهي بنغازي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية.

التجربة الأخيرة لمؤمن سليمان كانت برفقة الشرطة العراقي ونجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة الدوري.

وسبق لمؤمن قيادة فريق الاتحاد الليبي من قبل بموسم 2023/2024.

ويملك سليمان خلال مسيرته التدريبية ثلاثة ألقاب مقسمة إلى مرتين دوري عراقي مع الشرطة في ولايتين مختلفتين ومرة كأس مصر برفقة الزمالك.

كما وصل سليمان برفقة الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016.

مؤمن سليمان أهلي بنغازي
نرشح لكم
الركراكي يكشف سبب غياب حكيم زياش عن قائمة منتخب المغرب منافس بيراميدز - ريجيكامب: قبلت تدريب الترجي للفوز بكل الألقاب الممكنة إجازة رسمية مدفوعة الأجر في العراق يوم مباراة الأردن تقرير مغربي: إيقاف الوداد من القيد رئيس النصر الليبي: أصرينا على تواجد شيكابالا بمهرجان اعتزال خالد حسين في الجول يكشف موقف زيزو من عرض الأخدود.. وخطوة تجاه الزمالك تقرير: أوناحي لا يعاني من إصابة وسينضم لمنتخب المغرب الهدف الثاني في الموسم.. كريستو يسجل ويمنح الصفاقسي تعادلا قاتلا مع المنستيري
أخر الأخبار
كما انفرد في الجول.. أهلي بنغازي الليبي يعلن التعاقد مع مؤمن سليمان 3 ساعة | الوطن العربي
دي مارزيو: روما يعيد رانييري من الاعتزال 3 ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب صلاح.. تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر 3 ساعة | منتخب مصر
الركراكي يكشف سبب غياب حكيم زياش عن قائمة منتخب المغرب 4 ساعة | الكرة الإفريقية
برئاسة ياسر عبد الرؤوف.. تعرف على قرارات الاجتماع الأول للجنة الحكام الجديدة 4 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن إصابة ثنائي شبابه بقطع في الرباط الصليبي 4 ساعة | الكرة المصرية
إيقاف مجدي عبد العاطي ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة الثانية من الدوري 4 ساعة | الدوري المصري
وليد دعبس ينفي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان