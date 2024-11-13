كما انفرد في الجول.. أهلي بنغازي الليبي يعلن التعاقد مع مؤمن سليمان

أتم نادي أهلي بنغازي الليبي إجراءات التعاقد مع مؤمن سليمان لتولي تدريبه.

وكان FilGoal.com قد أشار إلى أن النادي الليبي قد اتفق بشكل مبدئي مع مؤمن سليمان لتولي تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وكتب أهلي بنغازي عبر صفحته على فيسبوك: "ابن الكنانة مدربًا للجزارة.. المصري مؤمن سليمان يُكلف بمهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم القادم".

وسيتولى سليمان تدريب الفريق خلفا للصربي ديان أرسوف والذي يقود الفريق منذ شهر يوليو الماضي.

ولا يشارك أهي بنغازي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية.

التجربة الأخيرة لمؤمن سليمان كانت برفقة الشرطة العراقي ونجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة الدوري.

وسبق لمؤمن قيادة فريق الاتحاد الليبي من قبل بموسم 2023/2024.

ويملك سليمان خلال مسيرته التدريبية ثلاثة ألقاب مقسمة إلى مرتين دوري عراقي مع الشرطة في ولايتين مختلفتين ومرة كأس مصر برفقة الزمالك.

كما وصل سليمان برفقة الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016.