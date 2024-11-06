خبر في الجول - اتفاق مبئدي بين أهلي بنغازي ومؤمن سليمان على تدريب الفريق

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 14:27

كتب : عمرو نبيل

مؤمن سليمان

اقترب مؤمن سليمان من تولي تدريب فريق أهلي بنغازي الليبي خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن النادي الليبي قد اتفق بشكل مبدئي مع مؤمن سليمان لتولي تدريب الفريق وقد يسافر المدب المصري خلال الفترة المقبلة لحسم الأمور والتوقيع بشكل رسمي.

وسيتولى سليمان تدريب الفريق خلفا للصربي ديان أرسوف والذي يقود الفريق منذ شهر يوليو الماضي.

ولا يشارك أهي بنغازي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية.

التجربة الأخيرة لمؤمن سليمان كانت برفقة الشرطة العراقي ونجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة الدوري.

وسبق لمؤمن قيادة فريق الاتحاد الليبي من قبل بموسم 2023/2024.

ويملك سليمان خلال مسيرته التدريبية ثلاثة ألقاب مقسمة إلى مرتين دوري عراقي مع الشرطة في ولايتين مختلفتين ومرة كأس مصر برفقة الزمالك.

كما وصل سليمان برفقة الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016.

مؤمن سليمان أهلي بنغازي
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