الركراكي يكشف سبب غياب حكيم زياش عن قائمة منتخب المغرب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 23:17

كتب : FilGoal

المغرب - فرنسا - حكيم زياش

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن أسباب غياب حكيم زياش لاعب جالاتاسراي التركي.

حكيم زياش

النادي : جالاتا سراي

المغرب

ويغيب حكيم زياش عن قائمة منتخب المغرب للمعسكر الثاني على التوالي.

وقال وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب في مؤتمر صحفي: "تواصلت مع زياش، هو لعب لمدة 20 دقيقة فقط منذ آخر معسكر له في سبتمبر".

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وشدد "على زياش أن يستعيد الجاهزية والعودة لمستواه لأن المنافسة أصبحت مشتدة ووقتها سيعود من جديد".

واختتم الركراكي تصريحاته "ليست لدي أي مشكلة شخصية مع أي لاعب، عندما كنت استدعي زياش ولا يلعب كنتم تتحدثون كثيرا أيضا".

وأعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمته لتوقف نوفمبر الجاري في وقت سابق.

وشهدت القائمة انضمام يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي بينما غاب محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز.

ويلعب منتخب المغرب أمام الجابون يوم 15 نوفمبر الجاري ثم ليسوتو يوم 18 من الشهر نفسه.

كما يغيب أشرف داري عن القائمة بسبب الإصابة، كما استمر غياب حكيم زياش.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير المحمدي (نهضة بركان) - صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) - أيوب الخياطي (الجيش الملكي).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - عبد الكبير عبقار (ألافيش الإسباني) - جمال الدين حركاس (الوداد) - نايف أكرد (ريال سوسيداد الإسباني) - أدم ماسينا (تورينو الإيطالي) - أدم أزنو (بايرن ميونيخ) - يحيى عطية الله (الأهلي المصري).

الوسط: سفيان أمرابط (فناربخشة التركي) - بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي) - إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي) - أسامة تارجالين (لو هافر الفرنسي) - أمير ريتشاردسون (فيورنتينا الإيطالي) - عز الدين أوناحي (باناثينايكوس اليوناني) - إلياس بن صغير (موناكو الفرنسي).

الهجوم: أسامة الصحراوي (ليل الفرنسي) - زكريا أبو خلال (تولوز) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) - يوسف النصيري (فناربخشة التركي) - سفيان رحيمي (العين الإماراتي) - براهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) - عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني).

ويستضيف منتخب المغرب بطولة أمم إفريقيا في ديسمبر 2025.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما تتذيل ليسوتو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

منتخب المغرب وليد الركراكي حكيم زياش
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