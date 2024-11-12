منافس بيراميدز - ريجيكامب: قبلت تدريب الترجي للفوز بكل الألقاب الممكنة

يثق لورينت ريجيكامب مدرب الترجي التونسي في قدرة فريقه على المنافسة على كافة الألقاب خلال هذا الموسم.

وأعلن الترجي منذ أيام تعاقده بشكل رسمي مع ريجيكامب خلفا للبرتغالي ميجيل كاردوزو.

وقال ريجيكامب في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق التونسية: "الترجي أحد أكبر الأندية في إفريقيا ولديه مجموعة من أفضل المواهب والخبرات في القارة".

وأضاف المدرب الروماني: "جئت للفوز بكل الألقاب الممكنة ولتحقيق ذلك يجب تطوير أسلوبنا من الناحية الهجومية".

ويستعد الترجي لخوض دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الترجي في المجموعة التي تضم بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم رفقة الثنائي كل من ساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي بالمجموعة الرابعة من البطولة

المهمة الأخيرة لريجيكامف كانت مع فريق الطائي السعودي، حتى أقيل من منصبه في أبريل الماضي.

وقاد المدرب الروماني فريق الطائي في 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 11.

خلال مسيرته، درب ريجيكامب الهلال وأهلي جدة والشباب في السعودية والوحدة الاماراتي.

كما ارتبط اسمه بتدريب الزمالك من قبل.