تقرير مغربي: إيقاف الوداد من القيد

تعرض نادي الوداد المغربي لعقوية إيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات متأخرة لمحترفه السابق سايمون موسوفا.

وكان الوداد قد نجح في حل أزمة إيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية وضم العديد من الصفقات لكنه تعرض مجددا لإيقاف القيد قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب موقع هسبورت المغربي، فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدرت قرارا يقضي بمنع نادي الوداد من تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن قرار المنع جاء بسبب عدم التزام النادي بتسديد المستحقات المالية للاعب التنزاني سايمون مسوفا، وفقا للحكم الصادر عن فيفا ومحكمة التحكيم الرياضي سابقا، والبالغة نحو 300 مليون سنتيم مغربي أي ما يعادل نحو 300 ألف دولار.

وأوضح فيفا في خطاب موجه إلى النادي المغربي أن قرار المنع سيظل ساريا حتى يتم دفع المستحقات المالية المقررة.

وكانت تقارير قد أفادت مؤخرا بأن الوداد حاول التوصل إلى تسوية مع محامي اللاعب بتقسيم المبلغ المستحق على دفعتين، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من اللاعب وممثليه القانونيين.

ولعب موسوفا في صفوف الوداد بين عامي 2020-2022 قبل أن ينتقل للقادسية السعودية في صفقة انتقال حر دون أن يتم تسوية مستحقاته مع الوداد.

واستقر المطاف باللاعب التنزاني هذا الموسم بصفوف نادي الطلبة العراقي.