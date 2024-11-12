دوري الأمم الأوروبية - 4 إصابات تضرب بلجيكا قبل مواجهة إيطاليا

استبعد المنتخب البلجيكي 4 لاعبين من صفوفه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد إيطاليا.

ويلعب منتخب بلجيكا ضد إيطاليا يوم الخميس ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن منتخب بلجيكا استبعاد 4 لاعبين من المواجهة المقررة في بروكسل.

وسيغيب كل من: شارل دي كاتيلير وجيريمي دوكو وماليك فوفانا وجواكين سيس بسبب الإصابة.

بينما تم استدعاء صامويل مبانجولا وآرتور فيرميرين وألبرت سامبي لوكونجا وكيليان سارديلا بدلاً منهم.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المركز الثالث بالمجموعة الثانية من المستوى الأول برصيد 4 نقاط.

فيما تحتل إيطاليا الصدارة برصيد 10 نقاط، ويليها منتخب فرنسا برصيد 9 نقاط.

ويحتاج منتخب بلجيكا للفوز في المباراتين الأخيرتين على أن تأتي باقي النتائج في صالحها لحجز مقعدا في ربع نهائي المسابقة.