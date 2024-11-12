للعيش في مملكة الفايكنج.. سولشاير يقرر الابتعاد عن التدريب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 17:31

كتب : FilGoal

سولشاير مانشستر يونايتد

قرر أولي جونار سولشاير المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد عدم العودة للتدريب في كرة القدم مرة أخرى واعتزال المهنة.

وقال سولشاير في تصريحات لإذاعة NRK النرويجية: "الآن أفعل بالضبط ما أريده وأستمتع بنفسي".

وأضاف "ماليا لا أحتاج إلى أي شيء، وأشعر الآن أنني في حالة جيدة جدا لدرجة لدرجة أنه لابد أن يكون هناك شيء ما يحفزني بما فيه الكفاية لأختار السفر من نوردمور".

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وواصل "أعتقد أن تدريب أحد المنتخبات يناسبني لكن لا يمكن أن يكون على الجانب الآخر من العالم، كان أمامي خياران لكن الأمر كان سيستغرق نصف يوم للسفر إلى هناك مع فارق التوقيت الكبير، لذلك قررت عدم قبول العروض حتى لو كان بإمكاني المشاركة في بطولة كبيرة".

وتعد نوردمور منطقة في شمال النرويج بها العديد من الجزر وكانت مملكة صغيرة تابعة للفايكنج في العصور الوسطى.

وكانت آخر تجربة تدريبية للنرويجي سولشاير مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل 3 سنوات ومنذ ذلك الحين لم يعمل كمدرب مرة أخرى.

ويمتلك سولشاير مشروعا سكنيا في النرويج صرف عليه ما يقرب من 800 ألف جنيه إسترليني في عام 2010.

كما يعمل حاليا كمحلل فني لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل جزئي.

أولي جونار سولشاير الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
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