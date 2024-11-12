الحضري: أنا أول محاضر إفريقي في الاتحاد الآسيوي

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 17:28

كتب : FilGoal

عصام الحضري - محاضرات الاتحاد الآسيوي

يتواجد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق وأحد نجوم الجيل الذهبي، في الإمارات للمشاركة كمحاضر في دورة حراس المرمى الخاصة بالاتحاد الآسيوي.

وتنتهي دورة محاضرات دورة حراس المرمى الآسيوية يوم 18 نوفمبر الجاري.

وأشاد الحضري بتلك الخطوة مؤكدا أنها خطوة جديدة إلى الأمام.

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وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي: "نحن هنا في الإمارات، لنكون أول محاضر من إفريقيا في الاتحاد الآسيوي".

وتابع "خطوة أخرى إلى الأمام، لا نقف أبدا، دائما خطواتنا للأمام".

وشدد الحضري "هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية فنية، حيث أصبحنا نؤهل المدربين ليصبحوا أفضل وأميز".

وسبق وأن تولى عصام الحضري منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش ثم إيهاب جلال.

وانتقل الحضري من المنتخب الأول إلى الأولمبي بعد تولي البرتغالي روي فيتوريا للمسؤولية.

وكان الحضري قد ترك المنتخب الأولمبي في فبراير 2023 منتقلا إلى منتخب سوريا تحت قيادة هيكتور كوبر.

كما لعب الحضري في منتخب مصر الأول تحت قيادة كوبر حتى كأس العالم 2018 في روسيا.

عصام الحضري الاتحاد الآسيوي محاضر
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