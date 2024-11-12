ميرور: الاتحاد الأوروبي يقرر إيقاف الحكم الإنجليزي كوت بعد الفيديو المسيء

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 17:16

كتب : FilGoal

الحكم الإنجليزي ديفيد كوت

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقاف الحكم الإنجليزي ديفيد كوت بعد تسريب مقطع فيديو مسيء.

وظهر مقطع فيديو مسرب للحكم الإنجليزي وهو يسيء إلى نادي ليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب.

وكشفت صحيفة مرور الإنجليزية أن يويفا قد قرر إيقاف كوت واستبعاده من المباريات الخاصة به.

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وكانت هيئة التحكيم في إنجلترا قررت إيقاف الحكم بعدما ظهر مقطع فيديو له وهو يسيئ خلاله إلى نادي ليفربول ويصفه بكلمات بذئية وقال عنه إنه "نادي قذر".

وأيضا كان يسيئ إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق في الفيديو ذاته.

وأدار ديفيد كوت مواجهة ليفربول ضد أستون فيلا الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وكشفت هيئة التحكيم الإنجليزية أنها لن تعلن أي قرارت تجاه الحكم إلا بعد التحقيق معه.

وكان ليفربول فاز على أستون فيلا بثنائية دون رد في الجولة 11 سجلها كل من داروين نونيز ومحمد صلاح.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ديفيد كوت الحكم الإنجليزي ليفربول
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