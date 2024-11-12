رائعة جاكبو تهزم صلاح نحو جائزة أجمل أهداف ليفربول في أكتوبر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 16:41

كتب : FilGoal

كودي جاكبو ومحمد صلاح

تفوق كودي جاكبو مهاجم ليفربول على زميله محمد صلاح وحصد جائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر أكتوبر الماضي.

واحتل هدف صلاح في شباك بولونيا بدوري أبطال أوروبا المركز الثاني في تصويت جماهير ليفربول خلف هدف جاكبو الرائع أمام برايتون في كأس رابطة المحترفين.

فيما احتل هدف النجم المصري أمام أرسنال المركز الثالث في التصويت.

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يذكر أن صلاح حصد جائزة أجمل هدف لليفربول في شهر أغسطس.

وذلك بهدفه في شباك مانشستر يونايتد.

بينما حصد داروين نونيز جائزة شهر سبتمبر بهدفه أمام بورنموث.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 366 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 221 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح كودي جاكبو ليفربول
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