المصري اليوم: إلغاء براة إمام عاشور والحكم بحبسه 6 أشهر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 16:08

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - إمام عاشور

كشفت صحية المصري اليوم عن قبول محكمة جنح الشيخ زايد لاستئناف النيابة ضد الحكم ببراءة إمام عاشور من تهمة التعدي على فرد أمن بأحد المولات.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قررت حبس إمام عاشور 6 أشهر بعد إلغاء حكم البراءة.

وكانت المحكمة قد حكمت ببراءة إمام عاشور من القضية مع إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه في وقت سابق.

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وكانت صحيفة المصري اليوم قد أشارت في وقت سابق إلى أن موظف أمن بأحد المحلات التجارية قد حرر محضرا ضد إمام عاشور واتهمه بالتعدي عليه بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عدد من الأشخاص تحرشوا بها.

وشارك إمام عاشور مع الأهلي في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم كما شارك في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري.

وأحرز إمام هدفا في فوز الأهلي على العين الإماراتي ببطولة إنتركونتينينتال.

إمام عاشور الأهلي
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