مدرب جنوب إفريقيا: سأرحل لو فشلت في قيادة الأولاد للأمم الإفريقية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 15:59

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - ناميبيا - هدف بيرسي تاو

وعد البلجيكي هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا بالرحيل إذا فشل الأولاد في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ويلعب منتخب الأولاد مباراتين حاسمتين في الجولتين الأخيرتين بالتصفيات أمام أوغندا وجنوب السودان في الأيام المقبلة.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "كما تعلمون، إذا خسرنا هاتين المباراتين، بعد خمس دقائق من المباراة الأخيرة، سأطير إلى بلجيكا".

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وأضاف "تعادلان وسنتأهل لأننا متفوقون في المواجهات المباشرة ضد الكونغو، لذلك إذا تعادلنا مرتين، وفازت الكونغو في المباراتين المتبقيتين، فسيكون لديهم نفس عدد النقاط مثلنا".

يذكر أن بروس توج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2017 مع منتخب الكاميرون على حساب مصر.

إلى ذلك، يتمنى هوجو بروس رحيل لاعب الفريق بيرسي تاو عن صفوف فريقه الأهلي كي يشارك بشكل أكبر في المباريات.

وأعلن بروس قائمة منتخب جنوب إفريقيا استعدادا لملاقاة أوغندا وجنوب السودان في التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 والتي شهدت غياب تاو عنها.

وعن سبب انضمام بيرسي تاو قال بروس: "نعرف أن بيرسي تاو لا يلعب مع الأهلي فهو يجلس دائما على مقاعد البدلاء".

وواصل "لقد قلت منذ شهرين إن الأجواء في الأهلي ليست إيجابية فالنادي أراد بيعه، ثم هناك الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ لم يكن البعض سعيدا بمستواه مع المنتخب".

وأتم بروس حديثه "لا أعتقد أن هذه اللحظة المناسبة لانضمام بيرسي إلى المنتخب، لكن هذا لا يعني أنني لن أستدعيه مجددا، أتمنى أن يغير ناديه وأن يتواجد في بيئة إيجابية ويقدم الأداء الذي نتوقعه منه".

اللاعب صاحب الـ30 عاما ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وشارك تاو مع الأهلي الموسم الجاري في ست مباريات سجل خلالهم هدفين.

جنوب إفريقيا هوجو بروس
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