رودري: محمد صلاح هو أصعب منافس واجهته
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 15:40
كتب : FilGoal
يرى رودري لاعب مانشستر سيتي أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول هو اللاعب الأصعب الذي يلعب ضده.
رودري هيرنانديز
النادي : مانشستر سيتي
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وقال رودري في حوار مع صحيفة كوبي: "أصعب لاعب واجهته؟ في السابق ليونيل ميسي أما الآن محمد صلاح، خاصة في أنفيلد يكون مثل السكين".
ولعب صلاح 21 مباراة ضد مانشستر سيتي وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 6 أهداف.
وتوج رودري بجائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول للاعب الأفضل في العالم لعام 2024.
ويعاني رودري حاليا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي سيغيب بسببه عن الفترة المتبقية من الموسم.
وقاد رودري فريقه مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وتتويج إسبانيا بيورو 2024.
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