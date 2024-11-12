رودري: محمد صلاح هو أصعب منافس واجهته

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 15:40

كتب : FilGoal

رودري ومحمد صلاح

يرى رودري لاعب مانشستر سيتي أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول هو اللاعب الأصعب الذي يلعب ضده.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال رودري في حوار مع صحيفة كوبي: "أصعب لاعب واجهته؟ في السابق ليونيل ميسي أما الآن محمد صلاح، خاصة في أنفيلد يكون مثل السكين".

ولعب صلاح 21 مباراة ضد مانشستر سيتي وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 6 أهداف.

أخبار متعلقة:
رودري: لا أهتم بمن لم يحضر حفل الكرة الذهبية.. وكنت سأعتزل كرة القدم في عمر 17 تقرير: مانشستر سيتي يرصد 50 مليون إسترليني لضم بديل رودري رودري: يجب أن تحضر حفل الكرة الذهبية سواء ستفوز أو لا.. ولم أصدق بعد سماع اسمي 41 نقطة حسمت فوز رودري.. الكشف عن تفاصيل تصويت الكرة الذهبية

وتوج رودري بجائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول للاعب الأفضل في العالم لعام 2024.

ويعاني رودري حاليا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي سيغيب بسببه عن الفترة المتبقية من الموسم.

وقاد رودري فريقه مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وتتويج إسبانيا بيورو 2024.

محمد صلاح رودري مانشستر سيتي ليفربول
نرشح لكم
للعيش في مملكة الفايكنج.. سولشاير يقرر الابتعاد عن التدريب ميرور: الاتحاد الأوروبي يقرر إيقاف الحكم الإنجليزي كوت بعد الفيديو المسيء رائعة جاكبو تهزم صلاح نحو جائزة أجمل أهداف ليفربول في أكتوبر سكاي تكشف تطورات مفاوضات ليفربول مع صلاح من أجل تمديد عقده رودري: لا أهتم بمن لم يحضر حفل الكرة الذهبية.. وكنت سأعتزل كرة القدم في عمر 17 "غياب صلاح عن قائمة الكرة الذهبية يثبت أن الناس لا يعرفون الكثير عن كرة القدم" استبعاد 8 لاعبين من منتخب إنجلترا.. وضم بدلائهم استدعاء مورجان روجرز لاعب أستون فيلا لمنتخب إنجلترا لأول مرة
أخر الأخبار
منافس بيراميدز - ريجيكامب: قبلت تدريب الترجي للفوز بكل الألقاب الممكنة 57 ثاتيه | الكرة الإفريقية
ضربة جديدة ليوفنتوس.. مخاوف من إصابة كابال بعد استبعاده من قائمة كولومبيا 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
إصابة الشنقيطي في مران منتخب السعودية.. وغموض موقفه من مواجهة أستراليا 27 دقيقة | سعودي في الجول
إجازة رسمية مدفوعة الأجر في العراق يوم مباراة الأردن 28 دقيقة | آسيا
تقرير تركي: لتدعيم مورينيو.. تاليسكا وديبالا أبرز المرشحين للانضمام إلى فناربخشة 41 دقيقة | ميركاتو
عودة الجزيري لتدريبات الزمالك.. وقرار من جوميز 58 دقيقة | الكرة المصرية
خدمة في الجول - بـ 75 جنيها للدرجة الثالثة.. فتح باب حجز تذاكر مصر ضد بوتسوانا ساعة | منتخب مصر
دوري NBA – كافز يواصل انطلاقته المميزة بـ12 فوز دون هزيمة.. ورقم واريورز التاريخي في أمان ساعة | كرة السلة الأمريكية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان