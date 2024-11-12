سكاي تكشف تطورات مفاوضات ليفربول مع صلاح من أجل تمديد عقده

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن المحادثات بين إدارة ليفربول ووكيل محمد صلاح بشأن تمديد العقد جارية.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويمكنه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية الموسم المقبل.

وذكر التقرير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، حيث لا يزال الطرفان بعيدين عن بعضهما البعض.

وأضاف التقرير أن صلاح وصله العديد من العروض في السعودية وأوروبا.

قبل أيام، كشفت تقارير إنجليزية عن ماذا يدور في رأس نادي ليفربول بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وبحسب موقع فوتبول إنسايدر الإنجليزي، فإن ليفربول غير قلق من التقارير التي تفيد بموافقة صلاح على الانتقال لنادي سعودي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن الريدز يعتقدون أن تمديد التعاقد هو الخيار الأول لدي محمد صلاح.

وربطت بعض التقارير صلاح بالانتقال إلى الهلال السعودي لقيادته في كأس العالم للأندية 2025.

فيما ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن صلاح ضمن حسابات برشلونة لضمه في الصيف المقبل.

ويسعى ليفربول حاليا لتجديد تعاقد صلاح رغبة في الحفاظ على اللاعب رفقة كل من ترينت أليكساندر أرنولد وفيرجل فان دايك.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 366 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 221 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.