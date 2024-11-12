استبعاد عثمان ديمبيلي من قائمة فرنسا.. وضم كومان بدلا منه

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 12:30

كتب : FilGoal

فرنسا - بولندا - عثمان ديمبيلي

قرر ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا استدعاء كينجسلي كومان لتعويض عثمان ديمبيلي المصاب.

وذلك للمشاركة مع منتخب فرنسا في مواجهتي دوري الأمم الأوروبية ضد إيطاليا والكيان الصهيوني هذا الشهر.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان بسبب إصابة في الفخذ.

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وتعرض جناح برشلونة السابق لإصابة طفيفة في العضلة الضامة بعد أن شارك ضد أنجيه هذا الأسبوع.

وأوضح نادي باريس سان جيرمان في بيان أن الفحوصات التي خضع لها الفرنسي أثبتت أن الإصابة بسيطة.

وسيحتاج ديمبيلي إلى بضعة أيام للتعافي.

الاستدعاء هو الأول لكومان منذ بطولة يورو 2024 الصيف الماضي.

يذكر أن ديشامب قرر استدعاء بنجامان بافار لتعويض ويسلي فوفانا المصاب.

وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان: "لقد تم استبعاد ويسلي فوفانا لاعب تشيلسي من قائمة فرنسا للتوقف الدولي بنوفمبر بسبب الإصابة".

وأضاف البيان "تم استدعاء بنجامين بافار لاعب إنتر بدلا منه".

تم استدعاء فوفانا في البداية من قبل ديشامب، لكنه لا يزال يعاني من إصابة في الركبة.

وكان قرار استبعاد فوفانا من الفريق قرارا مشتركا، تم اتخاذه بالتشاور بين النادي والمنتخب الفرنسي.

أما بافار فلم يظهر مع الديوك منذ يونيو في مباراة ودية ضد لوكسمبورج قبل بطولة يورو 2024.

عثمان ديمبيلي كينجسلي كومان فرنسا
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