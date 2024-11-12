أبو خلال يعوض أخوماش في منتخب المغرب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

زكريا أبو خلال

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب استدعاء زكريا أبو خلال لاعب تولوز للانضمام إلى قائمة منتخب المغرب لتعويض زميله إلياس أخوماش.

وتعرض إلياس أخوماش لاعب فياريال لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه ضد ألافيش في الدوري الإسباني.

وسجل أخوماش هدفا قبل خروجه اضطراريا في انتصار فياريال بثلاثة أهداف ضد ألافيش.

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وخرج الدولي المغربي باكيا بسبب الإصابة التي تعرض لها، والتي أكدت الفحوصات أنها قطع في الرباط الصليبي.

وذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم أن الركراكي استدعى زكريا أبو خلال لقائمة المنتخب المغربي لتعويض أخوماش.

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وغاب أبو خلال هو الآخر لفترة عن منتخب المغرب بسبب ابتعاده لإصابة كبيرة.

وأعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمته لتوقف نوفمبر الجاري في وقت سابق.

وشهدت القائمة انضمام يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي بينما غاب محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز.

ويلعب منتخب المغرب أمام الجابون يوم 15 نوفمبر الجاري ثم ليسوتو يوم 18 من الشهر نفسه.

كما يغيب أشرف داري عن القائمة بسبب الإصابة، كما استمر غياب حكيم زياش.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير المحمدي (نهضة بركان) - صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) - أيوب الخياطي (الجيش الملكي).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - عبد الكبير عبقار (ألافيش الإسباني) - جمال الدين حركاس (الوداد) - نايف أكرد (ريال سوسيداد الإسباني) - أدم ماسينا (تورينو الإيطالي) - أدم أزنو (بايرن ميونيخ) - يحيى عطية الله (الأهلي المصري).

الوسط: سفيان أمرابط (فناربخشة التركي) - بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي) - إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي) - أسامة تارجالين (لو هافر الفرنسي) - أمير ريتشاردسون (فيورنتينا الإيطالي) - عز الدين أوناحي (باناثينايكوس اليوناني) - إلياس بن صغير (موناكو الفرنسي).

الهجوم: أسامة الصحراوي (ليل الفرنسي) - إلياس أخوماش (فياريال الإسباني) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) - يوسف النصيري (فناربخشة التركي) - سفيان رحيمي (العين الإماراتي) - براهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) - عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني).

ويستضيف منتخب المغرب بطولة أمم إفريقيا في ديسمبر 2025.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما تتذيل ليسوتو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

المغرب زكريا أبو خلال ألياس أخوماش فياريال
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